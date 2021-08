Roma, Zaniolo cambia casa e si avvicina ai compagni: ecco dove vive ora

Zaniolo ha deciso di cambiare casa anche perché l'ultima in cui era in affitto ricordava l'ultimo anno e mezzo di sofferenza, recuperi e riabilitazione per i due infortuni al ginocchio. Adesso comincia una nuova vita, con una nuova casa. Il talento della Roma si è trasferito a Casal Palocco, rifugio di tanti giocatori giallorossi: sarà vicino a Mancini, Spinazzola, e Pellegrini per ricreare il gruppetto del Fulvio Bernardini. La villa ha molte stanze (per ospitare i suoi amici della Liguria, oltre naturalmente la sua famiglia), un grande giardino e anche una piscina nella quale zaniolo sta già trascorrendo i pomeriggi torridi della Capitale.