Abraham pazzo di Roma: “Bravi ragazzi, prima vittoria. Tifosi? Sostegno incredibile”

ROMA - A Roma già si è scatenata la Abraham mania. I tifosi sono pazzi del centravanti ex Chelsea che ieri sera contro la Fiorentina ha realizzato due assist vincenti, procurato un'espulsione e colpito una traversa. Una super prestazione dell'ex Chelsea che questo pomeriggio si è voluto congratulare con i suoi compagni di squadra per la vittoria per 3-1: "Prima partita all'Olimpico con una vittoria. Bravi ragazzi! Grazie ai nostri tifosi per l'incredibile supporto, ci vediamo presto!". Appuntamento sempre all'Olimpico per giovedì prossimo, quando la Roma di Mourinho sfiderà il Trabzonspor per lo spareggio di ritorno della Conference League.