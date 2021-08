Roma, Zakaria ha detto sì ma manca qualcosa

Prima certezza: Granit Xhaka resterà all’Arsenal. Dopo due mesi di corteggiamenti, di scambi di like, il centrocampista, primo obiettivo di Mourinho per la nuova Roma, ha fi rmato il rinnovo di contratto che lo legherà ai Gunners fino al 2025. Da ieri è ufficiale ed è arrivato il comunicato del club londinese. Lo svizzero ha firmato un nuovo contratto quadriennale, allontanando qualsiasi possibilità di trasferimento. «Sono molto contento di essere ancora qui. Ho firmato un nuovo contratto e voglio restituire la fiducia al club e ai tifosi. Loro sanno che darò tutto in ogni partita e ogni allenamento». Diverse le parole rispetto a quelle pronunciate durante il ritiro della Svizzera al Tre Fontane, quando disse: «L’Arsenal sa cosa voglio», facendo riferimento alla richiesta di essere ceduto. Il suo agente, Marco Cenolli, che rappresenta il giocatore in Italia, ha detto: «Granit è dispiaciuto per non aver raggiunto Mourinho. Arsenal e Roma parlavano quasi tutti i giorni, ma non sono riuscite a trovare un accordo. Ma lui si trova benissimo a Londra», ha spiegato a calciomercato.it.