Addio a Gianfranco Giubilo: il messaggio di cordoglio della Roma

Si è spento oggi nel giorno del suo 89° compleanno Gianfranco Giubilo, storico giornalista sportivo legatissimo alla Roma. Ed è proprio la società giallorossa a scrivere su Twitter un messaggio di cordoglio per l'iconica penna, che per anni è stata ospite nelle principali trasmissioni sportive e che per tutta la sua vita ha raccontato la Roma: "L’AS Roma piange la scomparsa del Maestro Gianfranco Giubilo. Storica firma del giornalismo italiano, è stato tra i fondatori della Hall of Fame giallorossa".