Mourinho storico: 1000 partite da allenatore. A Roma gli chiedono lo scudetto

ROMA - Dopo essersi goduto la Roma, sta imparando a godersi Roma. E’ stato in Vaticano e al Colosseo, ha visitato altri angoli più belli della città e l’altra sera è stato notato nel cuore dei Parioli, in un famoso locale di Piazza Ungheria, in compagnia del fido preparatore dei portieri Nuno Santos. Non sono bastate le luci soffuse e la discrezione del personale a oscurarne la presenza. Not possibile. Naturalmente, dopo lo stupore iniziale degli astanti, Mourinho è stato circondato dai tifosi per una foto-ricordo e per i complimenti. «Portaci lo scudetto», «Mi raccomando il derby» sono stati alcuni degli slogan che Mourinho, divertito, ha ascoltato.

Alchimia con i tifosi E’ un altro segnale di osmosi tra il popolo romanista e un uomo «stratosferico» (copyright Tiago Pinto), feeling cementato certo dalle prime vittorie ma solleticato già dal 4 maggio, giorno in cui i Friedkin stupirono il mondo con l’annuncio del nuovo allenatore. «Un colpo di genio» l’ha definito ieri Adriano Galliani sul Corriere della Sera mentre Massimo Moratti, il presidente che con Mourinho ha vinto il triplete nell’Inter, non perde occasione per ricordare che «José non è uno che si accontenta e lotterà per lo scudetto». (...)