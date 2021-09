Roma, ansia per Vina: infortunio muscolare con l'Uruguay

LIMA (PERU')- Brutte notizie per Josè Morinho. Al settantunesimo minuto di gioco della sfida tra Perù e Uruguay, giocata nella notte a Lima, Matias Vina è stato costretto ad alzare bandiera bianca per un problema muscolare. Il terzino giallorosso si è fermato ed accompagnato dai medici uruguaiani, ha abbandonato il terreno di gioco. La società giallorossa, che deve fare i conti nello stesso ruolo con l'assenza di Spinazzola, aspetterà l'esito degli esami strumentali, previsti nelle prossime ore, per valutare l'effettiva entità dell'infortunio.