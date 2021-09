Mourinho: "Vogliamo una Roma vincente anche nel futuro"

ROMA - "Questo non è il progetto dei Friedkin, non è il progetto di Mourinho, non è il progetto di Tiago Pinto. Questo è il progetto Roma . Conosco bene questi tifosi, so la passione che provano ma bisogna capire una cosa: non bisogna pensare 'arrivo domani e vinco dopodomani', non è la strada giusta. I Friedkin hanno intenzione di rendere la Roma vincente ma con un progetto duraturo e sostenibile. Vogliamo che la Roma abbia successo nel futuro". In un'intervista rilasciata sui canali social ufficiali della Lega Serie A, il tecnico giallorosso José Mourinho svela l'ambizioso progetto del club capitolino .

Mourinho: "La Roma? Sono pronto per questa sfida"

"Mi sento migliorato perché in questo lavoro l'esperienza vale tanto. Conosco bene la cultura italiana del calcio, conosco già qualcosa della Roma perché, quando allenavo l'Inter, era proprio la Roma la vera rivale, a lottare maggiormente per il titolo. Ora sono pronto per la sfida in giallorosso. La cosa che mi colpisce di più di questa tifoseria è la forza del loro tifo, che non è mai svanito, neanche nei momenti più difficili. È facile essere tifosi di squadre che vincono sempre trofei, ma essere tifosi in una situazione come quella della Roma è diverso. Ho voglia di lavorare coi miei giocatori, sarà il lavoro a farci conoscere meglio. Ognuno deve sentire ciò che provo io per la squadra: bisognerà gioire delle vittorie, piangere per le sconfitte, ma bisogna fare tutto questo restando sempre tutti uniti", conclude lo Special One.