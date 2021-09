Mourinho val bene una Conference League: un network l'acquista solo per lui

Chissà cosa avranno pensato in Inghilterra, dove un network ha acquistato i diritti della Conference League soltanto perché incuriosito da José Mourinho. Evidentemente ci sono serate che meritano di essere vissute anche davanti alla tv, a prescindere dall’importanza dell’evento, per capire che effetto facciano. Beh, a conti fatti ne è valsa la pena nonostante lo scarso appeal della competizione e i momenti grigi della partita. L’aspetto tecnico era condizionato dalle premesse: la Roma è scesa in campo con addirittura sette giocatori diversi rispetto al campionato e il Cska Sofi a, privo di un paio di elementi importanti, ha tenuto botta finché gli era consentito. Ma è stata una festa popolare, idealmente avviata dal gesto più popolare di tutti: un selfie in mezzo al campo tra a Mourinho e l’allenatore dei bulgari, Stoicho Mladenov. I due si conoscono dalla fine degli Anni Ottanta, quando Mladenov giocava nel Vitoria Setubal e Mourinho allenava nelle giovanili del club del cuore. Praticamente per loro è stata una rimpatriata (...)