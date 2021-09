Roma, via un esubero: Nzonzi a un passo dal Qatar

ROMA - Il mercato è finito, ma Tiago Pinto sta lavorando incessantemente per liberarsi di quei giocatori rimasti a Trigoria e che non rientrano nei piani di Mourinho. I cosiddetti "esuberi". E piano piano qualcosa si muove. Steven Nzonzi infatti è molto vicino ad accettare l'Al Rayyan, club del Qatar che da diverse settimane sta trattando col centrocampista e che opchi giorni fa ha acquistato l'ex Real Madrid James Rodriguez. Dopo diversi rifiuti, il francese sembra - usiamo il condizionale verso un giocatore che ha rifiutato un triennale dal Benfica che gioca la Champions - essersi convinto della destinazione e nelle prossime ore potrebbe essere formalizzato il suo passaggio in Qatar dove la chiusura del calciomercato è prevista il 30 settembre.