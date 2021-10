L’inno della Roma a rischio multa, i tifosi all’Olimpico lo cantano senza base

ROMA - L'inno della Roma non può essere trasmesso all'Olimpico dopo quello della Serie A. La Lega è stata chiara e ha minacciato multe al club giallorosso in caso si dovesse ripetere la scena di Roma-Udinese. Ma Mourinho è stato chiaro, vuole che l'inno venga mandato quando i giocatori sono in campo, per far sentire ai giocatori tutto l'amore dei tifosi sugli spalti.