Roma, l'Inghilterra accoglie Abraham. E i tifosi del Chelsea lo rimpiangono

ROMA - Timo Werner ha segnato due gol e servito un assist in otto partite, Lukaku invece ha realizzato due reti senza assist in nove match. Tammy Abraham in altrettanti match ha totalizzato quattro gol (e sei pali) e due assist. Meglio dei due attaccanti del Chelsea tra campionato e coppe europee. Vedendo lo score personale e la convocazione della nazionale inglese più di un tifoso dei blues si è posto una domanda che sa anche di rimpianto: "È stato giusto lasciar partire il ragazzo per Roma visti i problemi che la squadra di Tuchel ha con il centravanti?". Perché il Chelsea ha sì realizzato 15 reti in sette partite, ma suddivisi tra la squadra. La domanda è stata posta sui social (anche con l'immagine delle statistiche dei tre attaccanti) ed è oggetto di discussione tra i tifosi. Chiaramente non si mette in dubbio l'acquisto di Lukaku, vera stella del club, bensì la permanenza di Werner che la scorsa stagione ha realizzato solo sei gol in Premier e in questo campionato è fermo a uno. E molti tifosi già pensano a un'eventuale ricompra del giocatore dal 2023 per ottanta milioni di euro. La Roma intanto si gode il suo giocatore che ha riconquistato anche la nazionale.