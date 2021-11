Dall'Udinese al Milan: ecco tutti gli errori arbitrali contestati dalla Roma

ROMA - “Complimenti al Milan, e non dico altro. Se parlo domenica non mi fanno andare in panchina. Mi fa rabbia la mancanza di rispetto verso i nostri tifosi. Il rispetto che abbiamo avuto noi, altri non l’hanno avuto”. Così José Mourinho ha brevemente commentato il match contro il Milan, un semi silenzio stampa del tecnico in segno di protesta per gli errori commessi da Maresca e dal Var Mazzoleni nel corso del match. Un furioso Mourinho ha protestato a lungo durante la partita, e a fine gara ha evitato ulteriori polemiche per evitare il rischio di una squalifica. Sebbene non sia stato creato un vero e proprio dossier dalla Roma, e nessun dirigente del club abbiamo manifestato pubblicamente il proprio disappunto per le direzioni arbitrali, Mourinho nei big match ha sempre avuto da recriminare alcuni episodi che a suo avviso sono stati deicisivi per il risultato finale. Dalla Lazio, con un incipit su un errore contro l'Udinese, alla Juventus, fino al Milan: ecco gli errori contestati dallo Special One.

Roma, tutti gli errori arbitrali della stagione 2021-2022 Si parte appunto da Roma-Udinese, e da un'ammonizione pesantissima per la Roma in vista del derby della giornata seguente di campionato. Arbitro del match, il signor Rapuano che ha deciso di far saltare la stracittadina a Lorenzo Pellegrini. Ingiustificata l’espulsione per doppia ammonizione. La decisione, presa al 44’ del secondo tempo, non ha inciso sul risultato di Roma-Udinese, ma ha pesato naturalmente sul derby. Se il primo cartellino giallo è corretto (Pellegrini ha interrotto fallosamente una ripartenza di Pussetto), il secondo è un errore dell’arbitro di Rimini: Pellegrini era andato a saltare e con il braccio alto per coordinarsi aveva toccato il collo di Samardzic. Poteva starci il fallo, ma nulla di più. Mourinho furioso a bordocampo: "L'arbitro ha fatto una caga..", ha dichiarato al termine del match.

Roma, gli errori arbitrali contro la Lazio Arriviamo al derby, partito subito male per la Roma con il vantaggio di Milinkvoci-Savic dopo dieci minuti. Poi il raddoppio nove minuti dopo ma che ha scatenato le polemiche della Roma. Perché l'azione della Lazio che ha portato al gol di Pedro è cominciata con un fallo da rigore per i giallorossi: Hysaj ha atterrato Zaniolo, ma nè l'arbitro Guida né Irrati al Var lo hanno segnalato nonostante il check. E nel secondo tempo, con il risultato ancora in bilico la Roma ha protestato anche per un secondo giallo non dato a Leiva, che aveva colpito Cristante con il gomito largo. "L'arbitro ha praticamente deciso la partita - ha dichiarato Mourinho al termine del match -. L’arbitro ha sbagliato in campo, il Var ha sbagliato ovunque sia. Questo è troppo. Poi manca il secondo giallo a Leiva. A Pellegrini è stato dato il rosso, oggi niente cartellini in due-tre situazioni simili. Sto con i miei giocatori, siamo stati la squadra migliore in campo".

Roma, gli errori arbitrali contro la Juventus Poi il 17 ottobre. Juventus-Roma. Il vantaggio bianconero con Kean è stato propriziato a inizio azione da un colpo di braccio di Cuadrado nel tentativo di addomesticare un pallone. Var (Doveri) in silenzio e vantaggio regolare. Poi l'azione che ha scatenato giorni e giorni di polemiche. La Roma aveva segnato con Abraham, ma l'arbitro aveva interrotto il gioco poco prima per concedere il tiro dagli undici metri per il fallo di Szczesny su Mkhitaryan. "Mica è colpa mia se avete sbagliato il rigore, il vantaggio in area non si dà mai", aveva poi dichiarato Orsato a Cristante nel tunnel che porta agli spogliatoi. Totalmente falso, il vantaggio si dà a prescindere, a maggior ragione se porta a un'azione da gol. Orsato non fermato la giornata successiva e al Var di Atalanta-Udinese. "Il quarto uomo mi ha detto, 'non esiste vantaggio sul rigore'. A quel punto io non ho più voluto discutere", ha dichiarato poi Mourinho in conferenza stampa. "Non voglio giudicare l'arbitro. Orsato mi ha spiegato che non esiste il vantaggio sul calcio di rigore: io non dico nulla ma lascio a Rocchi (designatore degli arbitri di A e di B, ndr) e agli esperti".