Roma, Manolas ricorda il gol al Barcellona: "L'emozione più grande"

"Il momento più bello della mia esperienza alla Roma? Sapete tutti qual'è...". Kostas Manolas ha parlato ad una televisione greca, rilasciando la sua prima intervista dopo il ritorno in patria, ed ha ricordato con affetto la rete segnata al Barcellona in Champions League con la maglia giallorossa. Il difensore centrale ha lasciato il Napoli e dal primo gennaio tornerà a vestire la maglia dell'Olympiacos, club con il quale ha giocato prima dell'approdo in Italia. "E' sempre stato nel mio cuore - ha dichiarato - ho sempre avuto contatti con il presidente e gli altri ragazzi, Soprattutto negli ultimi 2-3 anni quando c'era ancora Torosidis. Sono tornato perchè perché volevo giocare ancora nell'Olympiacos, per l'affetto che i tifosi mi hanno regalato - ha dichiarato nel programma Super Bala Live - Non ci sono motivazioni economiche, voglio giocare nell'Olympiakos ora che sto bene. Non quando avrò 34-35 anni, quando sarò un giocatore finito. Voglio giocare qui finché sarò in condizione".