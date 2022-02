Roma, Borja Mayoral: "Provo rabbia, avrei meritato più minuti in campo"

ROMA - Borja Mayoral ha lasciato la Roma con più di un rimpianto e tanta delusione. Le cose con Mourinho non hanno funzionato ma ha abbracciato la sua nuova avventura al Getafe consapevole di aver fatto un buon lavoro con i suoi 18 gol in 56 presenze. In questa stagione un gol in Conference League, in quella passata ben diciassette: dieci in campionato e sette in Europa League. L’attaccante ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marca: “Mi è subito piaciuta l’idea di venire in questa squadra. Sono arrivato con grande entusiasmo dopo alcuni mesi in cui non ho giocato, ma anche con un po’ di rabbia perché penso che avrei meritato un minutaggio maggiore. Ho molta energia dopo la stagione fatta l’anno scorso con la maglia della Roma e penso di per dimostrare le mie qualità da attaccante. La Nazionale? E’ un obiettivo e un sogno che vorrei realizzare”.