Roma, ancora individuale per Pellegrini. Mourinho scherza con Zaniolo

ROMA - Nuova giornata di allenamenti a Trigoria, la Roma di Mourinho è scesa in campo per continuare la preparazione al match di sabato pomeriggio contro il Genoa. Assenti all’appello i soli Shomurodov e Viña ancora impegnati con le rispettive nazionali. L’attaccante uzbeko sta rientrando in Italia, mentre il terzino uruguaiano questa sera se la vedrà contro il Venezuela. Da verificare domani le condizioni di Lorenzo Pellegrini che oggi non si è allenato per un lavoro di gestione dopo aver saltato le ultime partite per l’infiammazione alla cicatrice della lesione di novembre. Le sue condizioni saranno valutate al Fulvio Bernardini dallo staff medico giallorosso: l'obiettivo è il Genoa ma non è escluso che possa rientrare direttamente martedì 8 febbraio per il quarto di finale di Coppa Italia contro l'Inter. Mourinho contro i liguri potrebbe confermare lo stesso undici (valutando il rientro di Pellegrini) visto contro l'Empoli, con il 3-5-2 che sta aiutando la coppia Abraham-Zaniolo - sorridente in campo con Mourinho - a trovare più gol per la rincorsa al quarto posto.