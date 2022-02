Roma-Genoa, Damiano dei Maneskin canta l'inno all'Olimpico

ROMA - I Maneskin sono stati i grandi protagonisti della prima serata del Festival di Sanremo. La band vincitrice dell'Eurovision 2021, infatti, è stata ospite di Amadeus dopo la grande vittoria dello scorso anno con il brano "Zitti e buoni". In attesa della partenza del nuovo tour i Maneskin si godono un meritato riposo e il frontman, Damiano David, ne ha approfittato per seguire la propria squadra del cuore, la Roma. Il cantante, infatti, è stato immortalato sugli spalti dell'Olimpico intento a intonare l'inno in occasione del match interno contro il Genoa. La Roma, tramite il profilo ufficiale di Twitter, ha celebrato il cantante pubblicando una foto di Damiano con la sciarpa giallorossa.