Il messaggio social di Mourinho ai tifosi della Roma: "Meglio non parlare"

ROMA - La Roma riesce a trovare il pareggio in rimonta contro il Verona di Tudor. La squadra di Mourinho sotto nel primo tempo per 2-0 per i gol di Barak e Tameze nel secondo tempo è riuscita ad acciuffare il pareggio con le reti dei giovani Volpato e Bove, fatti entrare dal tecnico per provare a dare una scossa alla squadra. Al termine del match Mourinho non è intervenuto ai microfoni delle emittenti televisivi ma ha postato un messaggio sui propri profili social: "Amo questa gente e per loro combatto. Non parlo, è meglio andare a casa e cenare bene. Buona domenica".