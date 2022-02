ROMA - Francesco Totti ieri sera era all'Olimpicoo per assistere al match della Roma contro il Verona, terminato in pareggio grazie allle reti del suo assistito Cristian Volpato e del giovane Bove. Con lui all'Olimpico anche un altro ex capitano, Daniele De Rossi. Totti al termine del match ha voluto salutare gli spettatori allo stadio con un post sui social: "Fino alla fine….con voi", con la foto della Curva Sud.