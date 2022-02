Roma, Mourinho si affida a Abraham per ritrovare la vittoria

ROMA - Se si viaggia, chiedete aiuto a Tammy Abraham. E’ lui il fenomeno da trasferta della Roma: fin qui ha segnato 8 degli 11 gol in campionato lontano dall’Olimpico. Non solo. Nelle ultime quattro gite fuori porta ha sempre lasciato il marchio, in porta. Due gol all’Atalanta, uno al Milan, due all’Empoli e uno al Sassuolo. In pratica negli ultimi due mesi Abraham è una sentenza, quando gli altri attaccano e gli spazi si allargano. Non è mai successo a un giocatore della Roma, nell’era dei tre punti a vittoria, di segnare per cinque partite esterne consecutive. Lui ci proverà a La Spezia, dove non è mai stato neppure per una sosta prima della visita alle Cinque Terre, per rilanciare le ambizioni del mentore Mourinho, squalificato quanto vigile: non sarebbe accettabile essere esclusi dalle coppe europee, come minaccia l’attuale piazzamento in classifica [...]