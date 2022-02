Totti, dalla crisi smentita alla televisione: ospite sabato a "C'è posta per te"

ROMA - Smentita la crisi con Ilary con un videomessaggio pubblicato sui propri social, Francesco Totti continua a far parlare di sè, questa volta per la sua partecipazione a un programma televisivo. L'ex capitano della Roma sabato 26 febbraio sarà infatti ospite di Maria De Filippi a "C'è posta per te", programma in onda su Canale 5. “Non potete assolutamente perdere l’appuntamento con C’è Posta per Te perché ci sarà lui: capitano e leggenda della Roma, unico e inimitabile Totti. Vi aspettiamo sabato in prima serata su Canale5“, il messaggio del programma sui social. E chissà che non possano emergere nuovi dettagli sulle voci della settimana sulla crisi con Ilary, poi smentite dallo stesso ex capitano della Roma.