Zaniolo vuole rinnovare: il suo cuore batte per la Roma

La volontà di Zaniolo

[...] Un punto appare chiaro: oggi è il giocatore a voler pianificare il futuro, non la Roma che ancora è in difficoltà fi nanziarie e rischia di vivere la quarta stagione di fila lontana dalla Champions League. Fosse per Nicolò, il contratto si potrebbe discutere subito. E di fronte a un ritocco sensibile, ma inferiore rispetto ad altri big del gruppo, la firma sarebbe quasi automatica. Eppure, paradossalmente, lo stallo della società potrebbe agevolarlo: se la Roma non venderà Zaniolo in estate - plausibile, perché le offerte non saranno pari al livello potenziale di Nicolò - si troverà di fronte alla necessi tà di trattare il rinnovo, per non trovarsi nel 2023 a un anno dalla scadenza. Ma Zaniolo non ha mai chiesto di andare via dalla Roma e non intende farlo. L’eventuale divorzio sarà consensuale. E la società dovrà fare il primo passo comunicandogli l’intenzione/obbligo di cederlo. Questo ovviamente non è ancora successo, perché al momento Zaniolo per la Roma non è un tema di dibattito. Ma a fine stagione lo scenario sarà più chiaro, con la Juve sempre sullo sfondo.

Tutti gli approfondimenti sull’edizione del Corriere dello Sport – Stadio