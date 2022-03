Roma, Zaniolo si allena con il gruppo. Ancora assenti Felix e Sérgio Oliveira

ROMA - Lavori in corso a Trigoria, Mourinho prepara la squadra al match contro l'Atalanta. La Roma questa mattina è scesa in campo per proseguire il lavoro in vista del big match di sabato prossimo contro la squadra di Gasperini. Le buone notizie arrivano da Zaniolo che nonostante la piccola frattura al setto nasale ha lavorato insieme al gruppo. Il talento giallorosso sarà a disposizione di Mourinho per la gara, ma dovrà indossare una mascherina per proteggersi il volto.