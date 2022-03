Roma, Villar è un flop anche in Spagna: solo 9 minuti col Getafe

ROMA - Aveva lasciato la Roma per mettersi alle spalle le tante pachine e tribune, ma per il momento a Madrid le ha ritrovate e il campo l'aha visto veramente poco. Gonzalo Villar non sta vivendo la sua miglior stagione: lasciato fuori da Mourinho, anche col Getafe in cui è passato in prestito a gennaio sta giocando veramente poco. Anzi, pochissimo. Solamente nove minuti in campo su sei partite. Il centrocampista è subentrato solo una volta negli ultimi minuti di gara, mentre nelle altre cinque partite è rimasto sempre in panchina. Villar dovrà quindi lavorare sodo per guadagnarsi la fiducia dell'allenatore dopo una partenza molto amara. Diverso invece il rendimento di Borja Mayoral, anche lui passato a gennaio dalla Roma al Getafe: tre gol e un assist in sei partite. Il centravanti ex Real Madrid sta trovando spazio e si sta confermando un elemento utile per il club spagnolo.