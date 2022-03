Mkhitaryan, addio alla nazionale armena: lascia per concentrarsi sulla Roma

ROMA - Henrikh Mkhitaryan dice addio alla nazionale. Il trequartista si è ufficialmente ritirato dagli impegni della sua Armenia con cui ha giocato 95 partite segnando 32 gol. L'annuncio è arrivato dal giocatore che ha pubblicato un messaggio sui propri social: "Cari amici, ricordo che quando ho indossato per la prima volta la maglia della mia nazionale, in un'amichevole contro Panama, e il mio primo gol per la mia nazione, in una partita di qualificazione ai Mondiali contro l'Estonia. È stato un onore giocare per la mia nazione negli ultimi 15 anni e ancor di più essere stato il capitano negli ultimi 6 anni. Dopo 95 presenze in nazionale, duro lavoro, passione e alti e bassi ho preso la decisione di ritirarmi dalla mia carriera internazionale con la Nazionale armena. Ho preso questa decisione dopo la mia ultima partita contro la Germania a novembre. Penso che sia il momento giusto. Ho dato tutto quello che potevo dare alla mia Nazionale. Per i prossimi anni sarò quindi completamente concentrato sulla mia carriera in un club. Sarò per sempre grato a ogni singola persona che mi ha supportato, che mi ha allenato, con cui ho giocato e che ha contribuito alla mia crescita come calciatore e come persona. In bocca al lupo alla mia nazionale!"