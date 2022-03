Roma, Felix ancora in Primavera: Mourinho controlla i suoi allenamenti

ROMA - Una tirata d'orecchie per responsabilizzarlo e aiutarlo a crescere, José Mourinho martedì scorso ha spedito Felix Afena-Gyan in Primavera come "punizione" per la serata in discoteca con rientro al convitto all'alba. Un episodio che non è piaciuto al tecnico che lo scorso a ottobre ha portato il giovane in prima squadra scommettendo su di lui e trattandolo più come un "figlioccio" che come un giocatore qualsiasi.