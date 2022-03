Roma, l'Olimpico sempre presente: oltre 40mila con l'Atalanta, derby sold out

Sono stati staccati oltre quarantamila tagliandi per la gara contro l'Atalanta, tutto lascia pensare che si andrà verso il nono sold out stagionale, il quinto con capienza dell'Olimpico al 75%. E così sarà chiaramente per il derby del 20 marzo: Roma-Lazio è già nei pensieri dei tifosi, oltre 35mila biglietti sono stati acquistati e presto si raggiungerà il sold out. L’ennesimo. La Roma è prima per percentuale di riempimento dello stadio, superando le altre big del campionato e non scendendo mai sotto i 40mila spettatori con la capienza al 75%. Ancora pochi biglietti venduti per i settori della Lazio: staccati 3100 biglietti su 14mila a disposizione.