Roma, Mourinho sorride: sette risultati utili consecutivi in campionato

ROMA - Grande prova della Roma che all'Olimpico ha battuto l'Atalanta 1-0 con la rete di Tammy Abraham. La squadra di Mourinho (oggi squalificato) ha dato tutto, dal primo all’ultimo minuto. Attenta, concentrata, ben messa in campo: la squadra sta crescendo, sta trovando gioco ed equilibrio. Il tecnico può sorridere nel vedere i passi avanti fatti dalla squadra, ma anche lo score di questi primi mesi del 2022: la Roma infatti non perde una gara in campionato dall'inizio del 2022, dalla sconfitta contro la Juventus. Sette risultati utili consecutivi in Serie A, era dal 2000 che la Roma non portava avanti un simil risultato.