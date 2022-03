Totti, il video dell'incredibile gol nella Lega Calcio a otto

ROMA - Francesco Totti continua a stupire in campo. L'ex capitano della Roma continua a mantenersi in forma giocando con la sua squadra nel campionato della Lega calcio a otto, tra colpi di classe, assist perfetti e gol strabilianti. Uno di questi è arrivato ieri sera, nella partita giocata nel suo centro sportivo alla Longarina. Totti da metà campo ha stoppato un rilancio del portiere e da metà campo con un destro al volo è riuscito a trovare la giusta traiettoria per trovare la porta e mandare il pallone in rete. Applausi degli spettatori, ma anche del portiere avversario che di fronte ai colpi di genio di Totti non ha potuto che sorridere e congratularsi con lui.