Roma, ansia per Pellegrini e Zaniolo: con l’Udinese rischiano il derby

Entrambi i giocatori sono infatti in diffida e con un cartellino giallo salterebbero la partita contro la Lazio in programma domenica 20 marzo. Zaniolo in questa stagione ha già preso 10 ammonizioni, tante per un attaccante, Pellegrini invece ha saltato la stracittadina d’andata proprio per una squalifica arrivata nella gara precedente contro l’Udinese. Una vera e propria beffa, un errore dell’arbitro Rapuano che aveva sanzionato con la seconda ammonizione della partita un braccio largo di Pellegrini senza però esserci stato il tocco sul volto di Samardzic. Una squalifica che diede il via alle proteste di Mourinho sugli arbitraggi: "L’espulsione di Lorenzo è ridicola, questo è calcio non un altro sport", le parole dello Special One a fine partita. Zaniolo e Pellegrini fuori dal match della Dacia Arena? Mourinho fin qui non ha mai risparmiato un giocatore in diffida perché "il prossimo impegno è sempre il più importante", ma potrebbe anche fare un’eccezione per uno dei due in vista delicata sfida contro la Lazio. Più l’attaccante del capitano, con Felix pronto ad affiancare Abraham in attacco. Il tecnico ci penserà, anche in base alle sensazioni dei due giocatori.