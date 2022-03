ROMA - Il derby non è solo quello in campo tra Roma e Lazio ma anche tra le tifoserie dei due club. La Curva Sud nei primi minuti della stracittadina ha esposto una scenografia per caricare la squadra. Tutto il settore, compresi i Distinti si sono colorati di giallo e rosso. Al centro un'enorme gigantografia della lupa capitolina e lo striscione: "La lupa capitolina sostiene con ardore chi di Roma i colori porta sul cuore".