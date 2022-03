La Roma festeggia con i tifosi: tutta la squadra sotto la Curva Sud

ROMA - Splendida Roma nel derby. Partita dominata, i giallorossi hanno battuto la Lazio 3-0 grazie alla doppietta di Abraham e la perfetta punizione di Lorenzo Pellegrini. Al triplice fischio di Irrati Mourinho è andato a salutare Sarri, poi è sceso subito negli spogliatoi. Grande festa invece per i giocatori che sono immediatamente corsi a esultare con i tifosi: tutti sotto la Curva Sud in festa, tanti applausi per i tifosi che hanno sostenuto la squadra dal primo all'ultimo minuto riempiendo lo stadio e facendo sold out per la decima volta stagionale. Giro d'onore per i giocatori che sono andati poi sotto la Tribuna Tevere e infine sotto la Monte Mario. La Roma festeggia il derby, i tifosi non potevano chiedere di meglio.