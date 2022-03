Festa Roma fuori dall’Olimpico: i tifosi bloccano il pullman, Felix pazzo di gioia

ROMA - La Roma stravince il derby, i tifosi giallorossi sono al settimo cielo. Grande festa alla fine della partita vinta contro vinta 3-0 grazie alla doppietta di Abraham e la splendida punizione di Pellegrini. Una festa cominciata sotto la Curva Sud e poi proseguita fuori dall'Olimpico. Tutti i giocatori sono corsi sotto la Curva Sud per festeggiare con i tifosi. Alcuni sono rientrati negli spogliatoi senza magliette, pantaloncini, calzini e scarpini: tutto regalato ai romanisti che hanno consegnato ai loro beniamini sciarpe e bandiere da sventolare in campo. Fuori dallo stadio tanti giocatori si sono fermati per scattare selfie con i ragazzi presenti per strada. Le foto, i ringraziamenti ai giocatori, i sorrisi, gli abbracci: tutti emozionati per la grande vittoria con la Lazio. Addirittura i tifosi hanno bloccato il pullman giallorosso che stava rientrando a Trigoria con alcuni ragazzi che ancora vivono nel convitto. Come Felix che era accanto all'autista e si è messo a festeggiare con i tifosi giallorossi.