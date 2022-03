Roma, il gol di Pellegrini al derby diventa una maglia sfottò alla Lazio

ROMA - Il derby non è finito, anzi, è appena cominciato. Perché come di consueto dopo la stracittadina giocata all'Olimpico sono partite le esultanze dei tifosi romanisti e gli sfottò ai laziali. In giro per le strade della città i tifosi non hanno fatto che commentare la partita e il risultato: i romanisti tra loro, ma anche con i tifosi laziali, costretti a subire gli sfottò per questa stracittadina persa in malo modo. Sui telefoni e sui social le prese in giro sono state l’ordine del giorno: la canzone della Carrà “Pedro” è diventata improvvisamente “Perdo”, poi tra i tanti un meme che elogiava la bravura della Lazio a rimanere in partita prima del vantaggio giallorosso (arrivato dopo 56 secondi) e le classiche “tre pere” con i nomi sopra dei marcatori. Su Twitter circola anche una maglia celebrativa di Lorenzo Pellegrini per la sua splendida punizione per il 3-0 giallorosso, creata dall'account twitter @artefatti. Una perla terminata al sette e che ha scatenato i tifosi sui social. Nella maglia al 7 di Pellegrini è stato aggiunto un pallone che si infila esattamente nell'angolo del numero, riprendendo proprio la punizione realizzata dal capitano della Roma.