Roma, Abraham manda un messaggio ai fantallenatori: “State tranquilli…”

ROMA - Tredici gol fin qui in questo campionato, ma Tammy Abraham non si accontenta e vuole di più. Ed è anche quello che gli chiedono i tifosi romanisti ma non solo, anche i fantallenatori che lo hanno scelto all'inizio della stagione, puntando su di lui per vincere il celebre gioco. Ed è proprio Abraham a rassicurare i fantallenatori.

Abraham, il messaggio ai fantallenatori: "Tranquilli, vi farò vincere"

Il ragazzo si trova a Londra re ieri ha mangiato in un ristorante italiani dove un ragazzo gli ha chiesto di fare un video proprio per i suoi amici: "Tranquilli ragazzi, vi farò vincere il fantacalcio", il suo videomessaggio che ha strappato tanti like sui social. Insomma, sono tutti pazzi per Tammy Abraham: tifosi romanisti e non solo.