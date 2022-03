Roma, l'Olimpico torna al 100% della capienza: tutte le informazioni per i biglietti

ROMA - Adesso è ufficiale, con il nuovo Decreto Legge la capienza degli stadi torna al 100%. Il provvedimento avrà delle immediate conseguenze positive per i tifosi della Roma. Il ritorno dei quarti di Conference League con il Bodo/Glimt, in agenda giovedì 14 aprile, ha fatto registrare l'ennesimo boom al "botteghino". Complessivamente, ne sono stati acquistati oltre 45 mila. La decisione dell'Esecutivo di tornare al 100% permette però al Club di riaprire tutti i settori attualmente sold out.

Il ritorno al 100% consente di dare la possibilità di approfittare degli sconti del "Pack - 3 Partite" (Salernitana, Bologna e Venezia) a chi non aveva fatto in tempo ad acquistarlo. La capienza piena permette infatti di riaprire i settori andati già esauriti. Bastano quindi appena 30 euro per comprare i biglietti di Roma-Salernitana (10 aprile ore 18), Roma-Bologna e Roma-Venezia (date e orari da confermare).

La Curva Sud è andata sold out durante la campagna abbonamenti, quando la capienza dell'Olimpico era del 75%. Come segno di riconoscenza nei confronti di chi ha sposato la Roma per tutta la stagione, il Club darà solo agli abbonati 21-22 di qualsiasi settore l'opportunità di acquistare i biglietti del residuo 25%. Tagliandi che gli abbonati potranno così mettere a disposizione dei loro amici giallorossi.