Will Smith, lo schiaffo diventa un meme su De Rossi: “Fa ridere, lo ammetto”

ROMA - Episodio fuori dalle righe questa notte durate gli Oscar, quando l'attore Will Smith si è infuriato dopo una battuta sull'acconciatura della moglie, che soffre di alopecia, da parte del comico Chris Rock, schiaffeggiandolo in diretta. E sui social l'episodio è diventato un meme sul pugno che Daniele De Rossi diede a Gianluca Lapadula in Genoa-Roma. Il meme è piaciuto anche all'ex capitano della Roma che ha commentato: "Questa fa ridere, lo ammetto". Risate sotto al suo commento anche da Nainggolan.