Sabrina Veretout, festa col Covid ma risponde alle critiche: “Andate a f******”

ROMA - Festa di compleanno e Covid, non proprio un'accoppiata perfetta. Anzi, da condannare visto che chi risulta positivo dovrebbe mettersi in isolamento e aspettare di tornare negativo prima di avere contatti con le altre persone. Sabrina Veretout invece per il suo compleanno ha deciso non solo di infrangere le regole, ma anche di pubblicizzare il tutto sui propri social.