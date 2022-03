Roma, Pinto cerca l'esterno alto: Kostic

ROMA - Il mercato della Roma è vincolato alle necessità finanziarie, che non sono banali, ma anche alle strategie tecniche. In prospettiva, Mourinho vorrebbe riproporre il modulo che considera più adatto, cioè il 4-2-3-1, al quale ha rinunciato in questa stagione perché gli interpreti non erano idonei. Dall’estate però vorrà una rosa più funzionale al suo stile. E in questa ricerca non possono non tornare utili gli esterni d’attacco, che a Trigoria oggi sono merce rara: Zaniolo e Mkhitaryan, che avevano cominciato come attaccanti di fascia, sono stati poi collocati in posizioni più naturali. Restano Carles Perez ed El Shaarawy, oltre eventualmente al giovane Zalewski. Ma qualche rinforzo serve. E così si spiegano le indiscrezioni su una serie di giocatori molto quotati: dal portoghese Guedes del Valencia al serbo Kostic dell’Eintracht. Calciatori che saltano l’uomo e che creano pericoli. In sostanza spalle perfette per Abraham, unico attaccante che abbia reso finora secondo le aspettative, senza contare Pellegrini che sta segnando tanto ma viene considerato (a ragione) un centrocampista offensivo [...]