Roma, tentativo Frattesi: l’Inter è in pole ma Pinto ha una carta a suo favore

ROMA - La Roma ha un sogno, riportare Davide Frattesi a Trigoria. Il centrocampista del Sassuolo è uno dei giocatori più ambiti nel prossimo mercato estivo, oltre all'Inter anche il club giallorosso sta facendo un tentativo per acquistarlo. Per Frattesi sarebbe un vero e proprio ritorno nella capitale: il centrocampista dopo una passato alla Lazio ha trascorso tre anni nella Primavera giallorossa. Anche per questo non scarta l'ipotesi Roma, anzi, la valuterebbe con attenzione.