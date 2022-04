Tiago Pinto: "Veretout dentro al progetto Roma, deve aiutarci"

Un bilancio in questo punto della stagione?

“Dobbiamo creare la mentalità che ogni partita è quella più importante, in questa maniera a fine stagione la valutazione sarà più positiva. Con la Conference League sappiamo che dobbiamo giocare ogni 3 giorni, siamo pronti per questo rush finale”.

C’è rottura con Veretout?

“Adesso non è disponibile, speriamo torni il più presto possibile, per noi è stato un giocatore importante negli ultimi 2-3 anni, speriamo torni prima per aiutarci. È ancora dentro al progetto”.