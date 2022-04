Roma , Trigoria: presto pronto il quarto campo in erba

ROMA - La Roma cresce e potenzia il centro sportivo, uno dei migliori in Italia. Trigoria sarà dotata presto di un quarto campo in erba, come avevamo anticipato in occasione dell’inizio dei lavori. Si è dovuto procedere con lo sbancamento di una collina, il progetto ha ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie, potrebbe essere pronto per l’inizio della prossima stagione. I lavori erano cominciati durante il Covid sotto la presidenza di Pallotta, gli attuali proprietari hanno dato nuovo impulso alla realizzazione. Il quarto campo sarà utile per ampliare la rotazione e mantenere il manto erboso sempre perfetto. Fino ad oggi la squadra utilizza tre campi, il principale, il Testaccio, è il più usato, dove Mourinho ha fatto allestire il display per le esercitazioni tattiche. Il costo del nuovo campo si aggirerà intorno ai 700.000 euro [...]