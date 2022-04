Mourinho: “La Roma che voglio: mercato intelligente, identità e stabilità”

ROMA - José Mourinho racconta i suoi primi mesi alla Roma . In una lunga intervista a CBS Sports Golazo, registrata a pochi passi dal Colosseo, il tecnico della Roma ha raccontato il progetto che lo ha riportato in Italia e gli eventi "special" da quando è sbarcato nella capitale.

Come è arrivato in questa bellissima città?

"Mi piace la prima domanda. Non voglio essere poetico e dire che sia stato amore a prima vita, perché il calcio non è così. È un progetto differente rispetto a quello a cui sono abituato, solitamente vado in club in cui gli obiettivi sono i successi immediati. Non avrei potuto trovare un club con una tifoseria così passionale. I romanisti sono speciali anche nel modo in cui vivono e respirano la loro squadra".

Cosa spera di raggiungere con la Roma?

"So dove sono e so per cosa sono venuto. Quello che cerco di trovare è un equilibrio: essere intelligenti sul mercato, creare un’identità e la stabilità nel club. La Roma deve avere successo, una città come Roma, la storia dietro di noi...Ho il massimo rispetto per Lazio e la sua storia, ma la Roma è la squadra della gente. I romani sono romanisti".