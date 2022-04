Roma, aereo personalizzato per i tifosi al rientro da Bodo

ROMA - Amarezza e delusione per la sconfitta della Roma contro il Bodo nel quarto d'andata di Conference League, ma la passione dei tifosi resta intatta. Così questo pomeriggio molti giallorossi hanno ripreso un aereo per rientrare nella capitale dopo la lunga trasferta di oltre tremila chilometri per la città nel circolo polare artico. Al portellone d'ingresso dell'aereo molti tifosi hanno potuto notare una particolarità dell'aereo Ita su cui avrebbero viaggiato: un adesivo giallorosso con la scritta Roma e il vecchio stemma del club capitolino. Una particolarità che è stata fotografata da tanti e poi postata sui social.