Roma, la Uefa apre inchiesta sullo scontro tra Nuno Santos e Knutsen

"In conformità con l'Articolo 31 (comma 4) del Regolamento Disciplinare UEFA", si legge nella nota, "un Ispettore Etico e Disciplinare UEFA è stato nominato per condurre un'indagine disciplinare sugli incidenti segnalati che si sarebbero verificati alla fine dei quarti di finale di Europa Conference League 2021/22 tra Bodo Glimt e AS Roma, gara giocata il 7 aprile 2022 in Norvegia. Informazioni in merito saranno rese disponibili a tempo debito".