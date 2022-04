Roma, incredibile: il Bodo sbarca nella capitale e viene ospitato dalla Lazio!

ROMA - "Il nemico del mio nemico è mio amico". Naturalmente sportivamente parlando, ma sembra essere davvero così. Perché il Bodo/Glimt questo pomeriggio è sbarcato nella capitale con qualche giorno di anticipo per testare il campo in erba vera, e sarà ospitato dalla Lazio per i prossimi allenamenti fino alla partita di giovedì sera all'Olimpico. Il club biancoceleste ha accolto la squadra norvegese che domani sosterrà la seduta nel centro sportivo di Formello. Una vera e propria sorpresa per i tifosi laziale, che hanno accolto favorevolmente la decisione. Non si può certo dire lo stesso per i romanisti che vedono il doppio "nemico" nella stessa base.