Roma, il Bodo è a Formello: allenamento sul campo della Lazio

ROMA - Il Bodo è arrivato a Formello. La squadra norvegese, impegnata giovedì sera all'Olimpico per il ritorno dei quarti di finale di Conference League, questa mattina ha varcato i cancelli del centro sportivo della Lazio per allenarsi. Dopo il mancato accordo con l'Urbetevere calcio, il Bodo ha optato per il centro sportivo biancoceleste per potersi allenare sul prato in erba naturale e quindi adattarsi alle condizioni dell'Olimpico. Domani la rifnitura allo stadio per la rifinitura in vista del match.