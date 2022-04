Roma, Carles Perez: "Ora ho capito cosa vuole Mourinho"

ROMA - Il gol contro la Salernitana gli ha dato più entusiasmo per provare a strappare più minuti in campo, Carles Perez vuole adesso convincere Mourinho a puntare su di lui anche in futuro. L'attaccante spagnolo ha rilasciato un'0intervista al quotidiano spagnolo AS parlando della sua stagione in giallorosso.

La stagione?

“La mia stagione non è stata facile perché ho giocato poco, ma come ho detto dopo la partita contro la Salernitana, devo sfruttare le occasioni. L’importante è lavorare e aspettare il momento giusto, adesso arrivano le partite importanti e dopo l’ultimo ho dimostrato di voler essere importante”. Com’è il tuo rapporto con Mourinho?

“Mourinho è un allenatore che ti motiva, se ti elogia pubblicamente è gratificante. Da bambino sogni di essere allenato da tecnici top come lui o Guardiola. Ho capito la sua filosofia, le sue esigenze e so cosa vuole. Sono migliorato come giocatore e, nonostante giochi poco, mi incoraggia sempre e mi ha reso più forte mentalmente”.

Ti alleni spesso nei tiri in porta a fine allenamento.

“Sì, ho un personal trainer da 4 anni, un nutrizionista e tutto questo mi ha aiutato. Lo chiamano lavoro silenzioso”. È stato difficile adattarti al calcio italiano?

“Con il Barcellona giocavo più libero, qui ho imparato a giocare anche più arretrato e ho iniziato con Fonseca. Questo è il calcio, devi imparare a giocare dove te lo chiede il mister. Amo giocare come esterno, ma ho imparato a giocare anche più dietro”. Rimpianti per non aver proseguito con il Barcellona?

“Tutto passa attraverso il tempo, con me c’erano anche giocatori forti come Cucurella e Alena. Ho lasciato il Barcellona due anni fa e posso dirti che vorrei che tutto andasse bene per loro. Se sono un calciatore professionista, lo devo a loro”. Quanto sei cambiato nei due anni fuori Barcellona?

“Fisicamente sono cambiato, ma anche mentalmente. Non è facile lasciare la tua casa, la tua famiglia, i tuoi amici, ma il sogno che stai vivendo ti costringe a crescere e maturare. Tatticamente ho imparato molto, in Italia ci sono meno spazi, delle volte si difende anche a 5”. Preferisci qualificarti in Champions League o vincere la Conference League?

“Se ci qualifichiamo per la Champions, vuol dire che avremmo fatto grandi cose. La Conference League, però, è un trofeo nuovo ed è pur sempre un titolo per i tifosi, che lo avrebbero per tutta la storia. Giovedì il pubblico ci darà una grande spinta”. Avete avuto diversi problemi contro il Bodø/Glimt.

“Il 6-1 è stata una partita complicata per molti aspetti, tra tempo e campo sintetico. Sono cose che capitano una volta sola nella vita e bisogna voltare pagine. Il modo migliore per rimediare è vincere e qualificarsi in semifinale”.