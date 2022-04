Zaniolo, tripletta scacciapensieri: il futuro si scrive con la Roma

ROMA - È stata la sua serata. La rinascita del talento dopo due anni di crisi. Per i terribili infortuni, per una stagione inevitabilmente con più ombre che luci e le polemiche social che in questi anni lo hanno messo al centro del gossip sportivo. Ma ieri Nicolò Zaniolo si è di nuovo illuminato, ha messo in mostra tutto il suo talento, le sue potenzialità, quelle qualità che la Roma e i suoi tifosi avevano visto prima della rottura dei due crociati. Il grande ritorno della stellina che vanta oltre un milione di follower sui social, che è ormai conosciuto in tutto il mondo e che fa gola a tante squadre. Una tripletta scacciapensieri, una prestazione che arriva dopo due panchine e un infortunio. La cura Mourinho lo sta rivitalizzando , la mossa a sorpresa di schierarlo in campo contro il Bodo è stata vincente. Strepitosa. Lui ha risposto presente, ha portato la Roma in semifinale di Conference League, ha stregato i 62mila dell’Olimpico che gli hanno riservato la standing ovation alla sua uscita dal campo anticipata per crampi.

La Roma, Zaniolo e il futuro rimandato: prima il campo, poi il mercato

“Resto alla Roma? Non lo so”. La sua risposta nell’intervista post partita non ha certo rovinato la serata dei tifosi romanisti, ma chiaramente il suo futuro resta sempre argomento di dibattito. Per i tifosi e i media sicuramente, per Zaniolo e la Roma per il momento no. Perché sia il ragazzo sia il club vogliono concentrarsi esclusivamente sul finale di stagione: Napoli, Inter e Leicester, questi sono gli obiettivi delle parti che pensano soltanto al campo. Questo finale di stagione potrebbe anche incidere sulla decisione del ragazzo e di Tiago Pinto sul rinnovo del contratto, la permanenza o la cessione. La Roma reputa Zaniolo un giocatore importante, ma anche un asset prezioso sul mercato. Il ventiduenne non vuole sbilanciarsi sul futuro perché adesso anche lui è in una fase di riflessione ma non per questo il suo silenzio è sinonimo di addio.

Perché Nicolò è riconoscente alla Roma per il sostegno nei quasi due anni di stop, ma anche ai tifosi che lo hanno sempre sostenuto nei momenti di difficoltà. “Sono stati sempre al mio fianco, soprattutto nei momenti bui”. Questa gratitudine non si può dimenticare, e sarà importante anche nelle scelte future del ragazzo.