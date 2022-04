Zaniolo, lo sfogo polemico di papà Igor: cita i Maneskin dopo la tripletta

L'ultimo post di Igor Zaniolo risaliva al 5 febbraio scorso, ma dopo la tripletta rifilata dal figlio al Bodo non ha resistito ad un piccolo sfogo social. E allora via libera alla foto di Nicolò esultante e ad un messaggio non proprio in codice: "Bla bla bla bla..." seguito da tre faccine che ridono di gusto, fino alle lacrime. E giusto per rincarare la dose, dopo tutte le indiscrezioni e le polemiche sopportate, arriva anche una storia che cita i Maneskin. La foto sullo sfondo è la stessa, il "Bla bla bla bla..." in sovrimpressione pure, ma si aggiungono musica e testo di una canzone molto famosa, "Zitti e Buoni", anche questa poco criptica: "Parla, la gente purtroppo parla, non sa di che cosa parla, tu portami dove sto a galla che qui mi manca l'aria. Parla, la gente purtroppo parla, non sa di che caz** parla...".