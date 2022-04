L'ex arbitro De Santis contro Mourinho: "Intervengano la Figc e la Procura"

ROMA - L'arbitraggio di Di Bello in Napoli-Roma ha fatto discutere. L'arbitro è al centro delle critiche per la sua direzione di gara, ma c'è invece chi ha elogiato il suo operato allo stadio Maradona. L’ex arbitro Massimo De Santis è stato intervistato dal sito serieanews.com ed ha parlato anche della prestazione di Di Bello in Napoli-Roma e del comportamento di Mourinho in panchina e nelle interviste post partita. Queste le sue parole: “Di Bello è un ottimo arbitro. Ha fatto bene in Napoli-Roma. Se applicare le regole del gioco è una colpa, siamo fuori da ogni discorso. Ha arbitrato in maniera eccellente, conducendo la gara con grande rigore e tranquillità. Se poi qualcuno pensa che gli debba essere regalato qualcosa, siamo fuori luogo. Dopo le parole di Mourinho, deve intervenire duramente la Federazione. Ricominciare a fare questi discorsi, tra il detto e il non detto, va a discapito della classe arbitrale. Classe arbitrale che quest’anno sta facendo molto bene. Le società, purtroppo, parlano troppe volte contro i direttori di gara. Queste discussioni e questo modo di fare dovrebbe essere messo al bando dagli organi federali, dalla procura e da tutto quello che concerne il mondo del calcio“.